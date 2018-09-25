ضبط 220 تذكرة هيروين وأستروكس بحوزة عاملين بالمنيا

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المنيا، من القبض على عاملين بحوزتهما 220 تذكرة من مخدر الاستروكس والهيروين للاتجار.



تلقى اللواء مجدي عامر مدير امن المنيا اخطارا من العميد مجدى سالم مدير البحث الجنائي بالمديرية بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المنيا من ضبط "عماد . ف . ع"، 26 سنة عاطل ومقيم دائرة القسم السابق اتهامة في قضيتين (اتجار مخدرات) وبحوزته (68) تذكرة تحوى مسحوق الاستروكس المخدر تزن حوالى 204 جرام – هاتف محمول – مبلغ مالى 150 جنية وضبط "عبد الرحمن . ا . ا" 34 سنة عاطل ومقيم دائرة القسم السابق اتهامة في 14 قضية (سلاح نارى – اكراه على توقيع – سرقة – سرقة بالاكراه – مخدرات) وبحوزته (150) تذكرة تحوى مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 300 جرام - هاتف محمول.



وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترفا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهواتف المحمول للاتصال بعملائه.



وبالعرض على مدير الأمن وجه بالتحفظ على المتهمين والمضبوطات والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.