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طفلة صينية تتبرع لأمها بنخاع العظم لإنقاذ حياتها

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 09:42 ص
صدى البلد
أ ش أ
تبرعت طفلة صينية (7 سنوات) بنخاع العظم لأمها في أحد مستشفيات إقليم تشيجيانج لإنقاذها من متلازمة فشل نخاع العظام، حيث كانت الأم قد شخصت بالمرض قبل أربعة أشهر، وأبلغها الأطباء أنها إذا كانت تريد إنقاذ حياتها عليها إيجاد متبرع بنخاع العظام يتماشى مع نخاعها.

وذكر موقع صحيفة (تشاينا ديلي) الصينية أن الطفلة أصبحت آخر أمل لأمها بعدما فشل الأطباء في إيجاد متبرع يتطابق معها بين أقاربها في نوعية النخاع، إلى أن خضعت الطفلة للإجراء الطبي حيث كان الأطباء يضعون الإبر في ظهرها أمام الأم، التي انخرطت في البكاء لرؤية طفلتها في هذه الحالة.

وقال الأطباء "إن معدل الشفاء ارتفع إلى 80%، وستظل الأم تحت الملاحظة في المستشفى لمدة شهرين على الأقل قبل أن تتمكن من الذهاب إلى المنزل".

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