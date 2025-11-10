رئيس النيابة الإدارية يطمئن على صحة عضوي نيابة تعرضا لحادث أثناء توجههما للجنة انتخابية بأسوان

عقد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، اجتماعه اليوم الاثنين والذي تطرق لمتابعة أعضاء النيابة الإدارية المشرفين على انتخابات مجلس النواب 2025، والتي انطلقت أعمالها صباح اليوم في محافظات المرحلة الأولى.

وقد أكد رئيس الهيئة على أهمية متابعة غرفة العمليات المركزية بالهيئة لأعضاء النيابة الإدارية المشرفين على الانتخابات باللجان العامة والفرعية، وتوفير الدعم الكامل لهم بما يكفل أداء مهامهم على الوجه الأمثل.

وفي هذا الصدد أجرى المستشار رئيس الهيئة، اتصالًا تليفونيًا اطمئن فيه على حالة عضوي النيابة الإدارية المكلفين بالإشراف على لجنيتن فرعيتين بمحافظة أسوان، عقب تعرضهما لحادث سير صباح اليوم حال توجههما للجنتين الفرعيتين المكلفين بالإشراف عليها، وتلقيهما الرعاية الطبية اللازمة، واستقرار حالتهما الصحية.

كما وجّه المجلس الأعلى للنيابة الإدارية خالص الشكر والتقدير لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات وجهازها التنفيذي؛ للجهد البالغ الذي تقوم به في إدارة العملية الانتخابية ومتابعة رؤساء اللجان العامة والفرعية على مستوى الجمهورية، وتذليل كافة العقبات لتخرج العملية الانتخابية بشكل مشرف يليق بالدولة المصرية.