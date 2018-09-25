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اقتصاد

سرقة نصف مليار جنيه إسترليني من بنوك بريطانية عبر الإنترنت

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 11:12 ص
صدى البلد
شادي عبدالله
ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن محتالين سرقوا نصف مليار جنيه استرليني من بنوك بريطانية، خلال النصف الأول من 2018.

ووفقا لمجموعة الصناعة البريطانية، فإن 358 مليون جنيه استرليني فقدوا خلال تحويلات بنكية تمت دون معرفة أصحاب الحسابات البنكية، وأن تلك السرقات تمت عبر الإنترنت، وكان بعضها يتم حيث يتظاهر المجرمون بأنهم ينتمون لمؤسسة مالية ويخدعون مالكي الحسابات ليقوموا بتحويل الأموال

وقدمت المجموعة الصناعة نصائح لعملاء البنوك بأن عليهم ألا يكشفوا مطلقًا عن كلمة السر و أن لا يتعاملوا مع أي رسالة إلكترونية على أنها حقيقية.

وقالت كاتي ووربيك، مديرة المجموعة المختصة بالجريمة الاقتصادية، إن الأرقام الجديدة تؤكد أن الاحتيال يشكل "تهديدًا كبيرًا" لبريطانيا، وأضافت أن "الأموال المسروقة تذهب لتمويل الإرهاب وتهريب الأشخاص والمخدرات".

وأضافت بي بي سي أن الأشهر الستة الأولى من عام 2017 ، بلغت الخسائر الناجمة عن عمليات الاحتيال حوالي101 مليون جنيه استرليني، لكن السلطات قالت إن الزيادة التي بلغت 44 مليون جنيه هذا العام اقتصرت على 4 بنوك تقدمت ببلاغات عن تلك السرقات.

ولفتت إلى أن عملية تحويل الأموال تتطلب إدخال ثلاث بيانات وهي اسم المدفوع لأمره ورقم حسابه ورمز الفرز، والبنوك تتحقق من آخر اثنين فقط لذا فإن وضع الاسم الصحيح لا يضمن أن الشخص المذكور سيحصل على المال.

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