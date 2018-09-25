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مرأة

رجيم السعرات لحرق أسرع للدهون وإنقاص الوزن

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 12:26 م
صدى البلد
لمياء الياسين
لا يوجد أفضل من رجيم السعرات للتخلص من الوزن الزائد ومحاربة الكيلو جرامات الزائدة بسرعة فائقة دون فقدانك الطاقة، وقدم إستشارى التغذية العلاجية خالد يوسف لـ"صدى البلد" هذا الرجيم لكي يساعدك على انقاص الوزن.

الإفطار:
4 ملاعق فول دون سمنة أو زيت + بيضة مسلوقة + جبنة ملح خفيف
أو 2 شريحة شيدر + ا توست سن

الغذاء:
3 ملاعق أرز أو 3 ملاعق مكرونة مسلوقة + شريحة لحم مسلوقة أو مشوية أو نصف دجاجة (صدور) مسلوقة أو مشوية
أو 3 سمك مشوي

العشاء:
2 زبادي لايت

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