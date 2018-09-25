روسيا تتهم دولا أوروبية بنقل أسلحة كيميائية إلى إدلب

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إن روسيا لديها معلومات حول نقل مكونات للسلاح الكيميائي إلى إدلب في سوريا من دول أوروبية، بحسب "روسيا اليوم".



وفي سياق آخر، أعلنت الوزارة أن توريد منظومات "إس-300" إلى سوريا ليس موجها ضد إسرائيل.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أبلغ نظيره السوري بشار الأسد، عن خطط تسليم سوريا منظومة صواريخ "إس — 300"، وذلك بعد أسبوع من سقوط الطائرة الروسية فوق مياه البحر المتوسط قبالة السواحل السورية.



