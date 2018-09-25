ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

روسيا تتهم دولا أوروبية بنقل أسلحة كيميائية إلى إدلب

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 12:28 م
الخارجية الروسية
الخارجية الروسية
رحيم يسري
قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إن روسيا لديها معلومات حول نقل مكونات للسلاح الكيميائي إلى إدلب في سوريا من دول أوروبية، بحسب "روسيا اليوم".

وفي سياق آخر، أعلنت الوزارة أن توريد منظومات "إس-300" إلى سوريا ليس موجها ضد إسرائيل.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أبلغ نظيره السوري بشار الأسد، عن خطط تسليم سوريا منظومة صواريخ "إس — 300"، وذلك بعد أسبوع من سقوط الطائرة الروسية فوق مياه البحر المتوسط قبالة السواحل السورية.

ترشيحاتنا

أفضل لاعب في العالم.. ميسي يختار مبابي ويتجاهل محمد صلاح

متحدث البرلمان ينفي تورط رئيس لجنة فى قضية رشوة

ميدو يعلق على تتويج محمد صلاح بجائزة بوشكاش والتشكيل المثالي

السيطرة على حريق بغرفة حضانات الأطفال بمستشفى شبراخيت

ميجان ماركل تتألق بإطلالة راقية.. صور

حقيقة شكوى بتروجت لاتحاد الكرة ضد الحكم طارق مجدي

عمر السومة يوجه رسالة لمحمد صلاح بعد فوزه بجائزة بوشكاش

تعرف على حالة يجوز فيها التصفيق أثناء الصلاة.. فيديو

فضيحة جديدة للدوحة .. قطر تنظم كأس العالم على أراض مسروقة

لأول مرة.. رضيعة بقمة السلام للأمم المتحدة.. فيديو وصور

في ذكرى رحيله الرابعة.. 10 معلومات عن النجم خالد صالح

البحوث الإسلامية توضح أفضل صيغة للتشهد الأوسط والأخير

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف مبنى أثري ضخم في حوض الدمرداش بميت رهينة.. صور

التضامن الاجتماعي تشارك في المسابقة الرسمية بمهرجان دلهي السينمائي الدولي

ميجان ماركل تتألق بإطلالة راقية.. صور

100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي

مع بداية الخريف .. تعرف على أجمل أشكال المجات

فيديو

شعبة السيارات تناشد محافظ البنك المركزي بإتخاذ موقف حاسم تجاه البنوك..فيديو
جابي خوري: حضور الفنانين العالميين لمهرجان الجونة ينشط السياحة..فيديو
الفنان الفلسطيني كامل الباشا في حوار لـ صدى البلد: الجونة فاق توقعاتى.. الصحافة تجهل تغطية المهرجانات.. ونجاح القضية 23 دفع اليابان لعرضه فى 50 سينما.. فيديو وصور
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟