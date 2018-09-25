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ثقافة

تيتانيك وشبح الأوبرا.. في حفلين بمعهد الموسيقى العربية

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 12:49 م
صدى البلد
أحمد عبد القوي
تقدم فرقة أوبرا القاهرة إشراف الدكتوره إيمان مصطفى حفلي "جالا" من إخراج هشام الطلي بمصاحبة عازف البيانو جريج مارتين، وذلك يومي الخميس والجمعة 27 و28 ستبمبر بمعهد الموسيقي العربية.

ويتضمن برنامج الحفلين مختارات من أشهر المسرحيات الغنائية منها (شبح الأوبرا، صوت الموسيقى والبؤساء) إضافة إلى باقة من أجمل الأغاني العالمية منها (تيتانيك ،وقت الصيف، ياله من عالم جميل، حلق بى الي القمر ، كل ما اساله عنك، عندما وقعت في الحب، كما احبك، استطعت الرقص طوال الليل، في كل وقت انظر اليك، انا مريضه، حلمت حلم، سوف اغادر معك واسمى موتشو ) وذلك باداء نجوم فرقة اوبرا القاهرة وهم (ايمان مصطفى، تحية شمس الدين، رشا طلعت، جولي فيظي، وليد كريم، مصطفي محمد، جاكلين رفيق، جيهان فايد، عزت غانم، ابراهيم ناجي، ليلي ابراهيم، أسامة علي، نسرين رشدي ، برهان الدين فاروق ، اسامة جمال ، مروة حسن وسلمي الجيالي).

يذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تشكلت رسميا عام 1964، وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاؤها في عروض أوبرالية ضخمة على أكبر مسارح العالم و نحجت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الاوبرالي باعتباره احد ارقى أشكال الفنون.

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