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حوادث

ضبط عصابة سرقة المواشى بالإكراه فى الإسماعيلية

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 02:06 م
ًصورة أرشيفية - ضبط
ًصورة أرشيفية - ضبط
مصطفى الرماح
تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة المواشى والتصرف فيها بالبيع بالإسماعيلية.

أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بالإسماعيلية قيام كل من المدعو/عبد العزيز.ع.ع – مواليد 1977 – عامل."له معلومات جنائية" والمدعو/جمال الدين.أ.ف – 33 سنه – عاطل و المدعو/أحمد.أ.ف – مواليد 1994 – عامل.

4) المدعو/عبدالرحيم.ر.ع – مواليد 1980- سائق "له معلومات جنائية" و المدعو/محمد.ش.أ– مواليد 1995 – عاطل والمدعو/السيد.ف.ع– 50 سنه – عاطل بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى إرتكاب حوادث السرقات بالإكراه على الطرق العامة وسرقة المواشى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبحوزة الأول (بندقية آلية ، 20 طلقة من ذات العيار ) ،وبمواجهة المتهمين أقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص فى إرتكاب حوادث السرقات بالإكراه حيث يقوم المتهمين من الأول حتى الخامس بتسليم المسروقات للمتهم السادس والتصرف فيها بالبيع بالأسواق العامة و إقتسام حصيلة البيع فيما بينهم وأضافوا بإرتكابهم 7 وقائع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، والعرض على النيابة لتولى التحقيق.

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