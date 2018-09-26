ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

مؤلفات عالمية على أنغام الفلوت والعود في حفل دعاء وانسي بالأوبرا

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 02:01 ص
صدى البلد
طارق موسى
يقدم ثنائي الفلوت والعود دعاء صابر ومايكل انسي لأول مرة تجربة فنية موسيقية مبتكرة، تجمع آلتي الفلوت الغربية والعود الشرقية بحفل في الثامنة مساء اليوم "الأربعاء" على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية. 

يتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من اشهر المؤلفات العالمية التي أعاد الثنائي صياغتها لتتناسب مع آلتى الفلوت الغربية والعود الشرقية بالإضافة الي باقة من أعمال كبار الموسيقيين منهم اسامة رحباني وهيثم الخميسي .

جدير بالذكر ان عازفة الفلوت دعاء صابر حصلت على درجة الدكتوراه في العزف المنفرد على آلة الفلوت بتقدير امتياز وأيضا دكتوراه في موسيقى الحجرة، ومثلت مصر في العديد من المهرجانات الدولية والعالمية، وفي عام 2008 حصلت على المركز الأول في المسابقة العالمية للفلوت باليونان وتعمل الآن منسق فني للجسر الموسيقي الفنلندي المصري ومدرس دكتور بالكونسرفتوار بجانب تدريس آلة الفلوت بالجامعة الالمانية. 

وتخرج عازف العود مايكل انسي من بيت العود العربي بتقدير امتياز، وله العديد من المؤلفات الخاصة به على آلة العود وشارك بالعزف في العديد من الحفلات ونال استحسان الجمهور والنقاد .

ترشيحاتنا

عزاء الفنانة سهير فخري بمسجد الشرطة.. الخميس

والنبي ادوني ربع ساعة أنام.. حرقة طفل يبكي في المدرسة بسبب الصحيان بدري.. فيديو

العاهل السعودي يزور المسجد النبوي .. صور

ترامب يحتفي بالسيسي ويحتقر رئيس وزراء كندا في مأدبة غداء الأمم المتحدة

وزير النقل لـ المواطنين: اصبروا معانا سنة ونص على السكة الحديد

اختبر قوة نظرك.. أين القلم الأخضر في الصورة؟

أحمد موسى: القمة المصرية الأمريكية أزعجت الأعداء .. وقطر وتركيا مجرد هوا

عمرو دياب يقود دراجة.. ودينا الشربيني تجري خلفه.. صور

الكاف يعلن مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا لعام 2018-2019

ما محبة إلا بعد عداوة.. صداقة عمر الشريف وعادل هيكل بدأت بخناقة

وكيل رياضة البرلمان يشن هجوما ناريا على اتحاد الكرة

بكري: كلمة الرئيس الأكثر قوة من خطاباته السابقة بالأمم المتحدة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختبر قوة نظرك.. أين القلم الأخضر في الصورة؟

حوض خشب .. 10 أفكار ترضى جميع الأذواق

السفير السويدي يتحدث لـ صدى البلد عن تكريم برجمان بالجونة السينمائي.. صور

ردًا للجميل وعرفانا بالتضحية.. قيادات وضباط الشرطة يرافقون أبناء الشهداء فى أول يوم دراسي.. صور

تطوير نظام الإضاءة بجزيرة إلفنتين في أسوان.. صور

فيديو

بكري: كلمة الرئيس الأكثر قوة من خطاباته السابقة بالأمم المتحدة.. فيديو
طارق فهمي مشيدا بعرض محمد أبو العينين لإنجازات السيسي أمام الأمم المتحدة: فكرة ذكية
بكري: السيسي يتمنى تحرك المجتمع الدولي لتجفيف منابع الإرهاب
استشاري جراحة: 5 نصائح هامة لتجنب مشاكل العظام عند التقدم في العمر.. فيديو
شاهد.. كلمة السيسي خلال لقائه مع مجلس الأعمال المصري الأمريكي ورؤساء شركات كبرى

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟