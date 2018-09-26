مؤلفات عالمية على أنغام الفلوت والعود في حفل دعاء وانسي بالأوبرا

يقدم ثنائي الفلوت والعود دعاء صابر ومايكل انسي لأول مرة تجربة فنية موسيقية مبتكرة، تجمع آلتي الفلوت الغربية والعود الشرقية بحفل في الثامنة مساء اليوم "الأربعاء" على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.





يتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من اشهر المؤلفات العالمية التي أعاد الثنائي صياغتها لتتناسب مع آلتى الفلوت الغربية والعود الشرقية بالإضافة الي باقة من أعمال كبار الموسيقيين منهم اسامة رحباني وهيثم الخميسي .





جدير بالذكر ان عازفة الفلوت دعاء صابر حصلت على درجة الدكتوراه في العزف المنفرد على آلة الفلوت بتقدير امتياز وأيضا دكتوراه في موسيقى الحجرة، ومثلت مصر في العديد من المهرجانات الدولية والعالمية، وفي عام 2008 حصلت على المركز الأول في المسابقة العالمية للفلوت باليونان وتعمل الآن منسق فني للجسر الموسيقي الفنلندي المصري ومدرس دكتور بالكونسرفتوار بجانب تدريس آلة الفلوت بالجامعة الالمانية.



