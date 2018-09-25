وزيرة خارجية كندا تطلب الاجتماع بنظيرها السعودي لحل الخلاف بين البلدين

قالت كريستيا فريلاند وزيرة الخارجية الكندية ،اليوم الثلاثاء، إنها تأمل لقاء نظيرها السعودي الأسبوع الجاري على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث الخلاف الدبلوماسي بين البلدين.



وأدلت فريلاند بتصريحاتها خلال فعالية استضافها مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك.



وجمدت السعودية في أغسطس التجارة مع كندا وأوقفت واردات القمح وطردت السفير الكندي وأمرت جميع الطلبة السعوديين في كندا بالعودة للوطن بعد أن دعت أوتاوا إلى الإفراج الفوري عما وصفتهم بـ "النشطاء المحتجزين".