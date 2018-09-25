إحالة 101 موظف بينهم 54 طبيبا بمستشفى بلطيم المركزي للتحقيق

أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم، 101 موظف بمستشفى بلطيم المركزى للتحقيق معهم بمعرفة الشئون القانونية بديوان عام المحافظة.



وكشف تقرير التفتيش المالي والإداري بديوان عام محافظة كفر الشيخ، عن غياب 54 طبيبًا، و20 صيدليًا، و16 إداريًا، 4 استشاريين، و7 ممرضين عن العمل.



وشدد المحافظ بتكثيف الرقابة والمتابعة على الوحدات الصحية والمستشفيات بدائرة المحافظة وتحسين الخدمات للمواطنين.