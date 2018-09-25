في ذكرى ميلادها.. تعرف على رأي راندا عوض في تمثيل ابنتها جميلة

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة راندا عوض والتي اكملت اليوم عامها الـ54 ، فهي من مواليد 25 سبتمبر 1964 ، راندا عوض تحمل الجنسية اللبنانية ولكنها عاشت حياتها في مصر وتزوجت من المخرج عادل عوض وإبنتها هي جميلة عوض.



وتؤكد جميلة عوض أن والدتها لم تتدخل في قرار دخولها مجال التمثيل ولم تؤيده او تعارضه بل منحتها الحرية الكاملة ولكنها نصحتها بعدم التصنع وأن تتصرف بطبيعتها طوال الوقت.



راندا عوض شاركت في بطولة أفلام عفوًا ايها القانون والجوع والخط الساخن ومجنون أميرة.