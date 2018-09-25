مساعدات مالية وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص بالغربية

شدد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية على جميع القيادات التنفيذية على مستوى المحافظة بحسن استقبال المواطنين والاستماع إليهم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لحل مشكلاتهم .



جاء ذلك خلال لقاء المواطنين والذي عقده محافظ الغربية بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة.



كما أصدر تعليماته لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية بصرف مساعدة مالية لعدد من الحالات التي تعاني من الإعاقة الجسدية بواقع 1000 جنيه لكل حالة على أن يتم الصرف بأسرع وقت.



وخلال اللقاء استقبل المحافظ إحدى السيدات والتي تتضرر من عدم قدرتها على شراء الأدوية لزوجها المريض.



وعلى الفور أصدر تعليماته لوكيل وزارة الصحة بالغربية بسرعة توفير العلاج اللازم كما وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أيضًا بصرف مساعدة مالية للمواطنة قدرها 1000 جنيه لتعينها على حياتها المعيشية .



كما استقبل محافظ الغربية عدد من المواطنين الذين يطالبون بفرصة عمل تعينهم على الحياة وعلى الفور تم توفير فرص عمل فى القطاع الخاص من خلال وزارة القوى العاملة بالغربية .



كما أصدر توجيهاته لوكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية بسرعة فتح فصول الخدمات للثانوية العامة بعد شكوى المواطنين من إرتفاع درجة القبول فى مراحل التعليم الثانوى على أن يتم إنتظام العملية التعليمة بهذه الفصول الأسبوع القادم.



وفى نهاية اللقاء شدد محافظ الغربية على رؤساء المدن والأحياء على مستوى المحافظة بإزالة أي إشغالات بالشوارع وعدم السماح لها بالعودة مرة أخرى وذلك لسهولة الحركة المرورية والعمل على راحة المشاة.