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أخبار العالم

ماكرون: لا يمكن تجاهل ​حقوق الفلسطينيين​

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 06:55 م
إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون
حسام رضوان
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، انه لا يوجد سبيل نحو السلام بين إسرائيل وفلسطين إلا بحل الدولتين، وأن تكون القدس عاصمة لهما.

وأضاف ماكرون، خلال كلمته في الأمم المتحدة بنيويورك، اليوم، أن مسئولية السلام جماعية وغير قابلة للتأجيل، وانه لا يجب قيادة الأمور لمزيد من التوترات الإقليمية، وضرورة طرح جدول للحوار.

شدد على عدم امكانية غض الطرف عن ​حقوق الفلسطينيين​ وتجاهلها، ولا بديل عن حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، معتبرا أن المبادرات الأحادية لن تنجح في حل الصراع.

لفت ماكرون إلى أنه يجب على إسرائيل وضع حد لسياسة الأمر الواقع التي تفرضها على الفلسطينيين.

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