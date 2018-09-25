أيمن حافظ ينهي إجراءات استقبال بعثة الزمالك في الكويت

أكد أيمن حافظ رئيس الجهاز الإداري لفريق الزمالك، أن الفريق سيخوض مرانا خفيفا غدا الأربعاء على ملعب نادي القادسية، بعد حصول اللاعبين على قسط من الراحة بعد وصول البعثة إلى الكويت في تمام الواحدة ظهرا غد.



وكشف أيمن حافظ ، أنه أنهى كافة الترتيبات الخاصة بوصول بعثة الفريق وقام بالاطمئنان على غرف الإقامة وقاعة المحاضرات والجيم ووسائل التنقل.



وأوضح أنه قام بزيارة ملعب النصر التي ستقام عليه مباراة الجمعة أمام فريق القادسية بإياب دور الـ 32 لدوري أبطال العرب، والفريق سيخوض عليه مرانه يوم الخميس .



ووجه رئيس الجهاز الاداري ، شكره لمسئولي القادسية على حفاوة الاستقبال وتذليل كافة الصعوبات .



ومن المقرر أن تغادر بعثة الزمالك غدا الأربعاء مطار القاهرة في تمام التاسعة والنصف صباحا، وسيكون أيمن حافظ في استقبال البعثة بمطار الكويت.