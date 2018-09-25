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رياضة

السفير المصري في لبنان يدعو بعثة الأهلي للعشاء

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 07:53 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أكد المهندس سمير عدلي، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن نزيه النجاري، السفير المصري في لبنان، وجه الدعوة لبعثة الفريق المتواجدة في بيروت لتناول وجبة العشاء.

وكان طاقم أفراد السفارة وعلى رأسهم السفير، نزيه النجاري، قد حرصوا علي استقبال بعثة الأهلي فور وصولها إلى بيروت صباح اليوم، الثلاثاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجمة اللبناني في إياب دور الـ32 من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال المحدد لها بعد غدٍ، الخميس.

يذكر أن الأهلي يختتم غدًا استعداداته لمواجهة النجمة بخوض مرانه الأخير على ستاد المدينة الرياضية بالعاصمة اللبنانية، بيروت.

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