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فن

حسام الحسينى: الفنانة يسرا ممن آمنوا بموهبتي قبل أن أبدا

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 08:04 م
صدى البلد
محمد بدران
نشر الفنان حسام الحسيني على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة له مع النجمة يسرا، وذلك أثناء تواجدهما فى مدينة "الجونة" خلال فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائى.

وعلق "الحسينى" على الصورة قائلا:أحد الأشخاص الذين كانوا يؤمنون بي قبل ان ابدا الجميل في الداخل والخارج حبي الابدي سيفا ».

وانطلقت الأسبوع الماضي فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي، بحضور كوكبة من نجوم مصر والعالم، وتستمر حتى 28 سبتمبر الجاري، بهدف توفير فرص احترافية للمشاركين وصناع الأفلام، لدعم التواصل فيما بينهم في صناعة السينما، والعمل على زيادة فرص إنتاج الأعمال السينمائية.
حسام الحسينى: الفنانة يسرا ممن آمنوا بموهبتي قبل أن أبدا
حسام الحسينى: الفنانة يسرا ممن آمنوا بموهبتي قبل أن أبدا

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