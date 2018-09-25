رئيس هيئة السكك الحديدية: نعمل على تطوير منظومة النقل

أعلن المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، أن أول عربة سكك حديدية سوف يتم تسلمها بناء علي العقد الموقع مع التحالف الروسي لتوريد 1300 عربة سكك حديدية، سوف تكون بعد 14 شهرا من تاريخ تفعيل العقد.



وأضاف "رسلان"، خلال لقاء تلفزيوني عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هيئة السكك الحديدية تعمل علي تطوير جميع عناصر الهئية، ومنظومة النقل، سواء في البنية الأساسية أو وحدات متحركة، معقبا: «قبل كدا وقعنا عقد مع شركة أمريكية لتوريد 100 جرار وتأهيل 81 جرار وعقد صيانة لمدة 15 سنة لـ 181 جرار»، كاشفا: «أول العام القادم سوف يتم توريد هذه الجرارات».



وأشار: «بدأنا في تطوير أعمال البنية الأساسية من تطوير كهربة الإشارات علي جميع الخطوط الطوالي، القاهرة إسكندرية والقاهرة أسوان وبنها بورسعيد».