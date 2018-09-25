بعد فوز صلاح بـ بوشكاش.. ما ترتيب مصر بين الدول التي فاز لاعبوها بالجائزة؟

فاز الدولي المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي بجائزة بوشكاش لأحسن هدف في عام 2018، عن هدفه الذي سجله في مرمى فريق إيفرتون الإنجليزي بعد مراوغة رائعة ليسكنها في الشباك.



صلاح هو أول لاعب عربي وإفريقي يفوز بهذه الجائزة التي جرى استحداثها في عام 2009، ليقحم صلاح اسم جمهورية مصر العربية ضمن الدول التي فاز لاعبوها بهذه الجائزة، وعددها ثمان دول.



صدى البلد يرصد في هذه السطور أسماء الدول التي حصل لاعبوها على جائزة بوشكاش:



البرازيل



حصلت دولة البرازيل على جائزة بوشكاش مرتين عام 2011، 2015، حيث فاز نيمار نجم المنتخب البرازيلي ونجم فريق سانتوس آنذاك بالجائزة عام 2011، ومواطنه ويندل ليرا لاعب فريق جوانيسيا البرازيلي عام 2015.



البرتغال



وتوجت البرتغال بهذه الجائزة مرة واحدة بعد أن فاز أسطورتها كريستيانو رونالدو بها عام 2009 في أول سنة توزع فيها الجائزة، وذلك بهدفه الذي أحرزه في شباك بورتو البرتغالي في دوري أبطال أوروبا حينما كان لاعبا في فريق مانشستر يونايتد.



تركيا



وفاز اللاعب التركي حميد ألتينتوب بجائزة بوشكاش عام 2010، وذلك بهدفه الذي أحرزه في شباك منتخب كازاخستان في إطار تصفيات كأس الأمم الأوروبية.



سلوفاكيا



وتوج أيضا السلوفاكي ميروسلاف ستوتش بالجائزة عام 2012 بهدفه الذي أحرزه مع فريقه فنربخشة التركي في إطار منافسات الدوري التركي.



السويد



كما فاز النجم زلاتان إبراهيموفيتش بجائزة بوشكاش عام 2013، بهدفه الذي أحرزه في شباك منتخب إنجلترا في مباراة ودية جمعت الفريقين.



كولومبيا



خاميس رودريجيز حصد هو الآخر جائزة بوشكاش عام 2015 بهدفه الذي أحرزه في شباك منتخب الأورجواي في إطار منافسات كأس العالم 2014 التي أقيمت في البرازيل.



ماليزيا

وفي عام 2016 فاز الماليزي موهد فايز بالجائزة، بهدف الأسطوري في شباك فريق باهانج في إطار منافسات دوري السوبر الماليزي.



فرنسا



أما في عام 2017 ففاز بجائزة بوشكاش الدولي الفرنسي جيرو عن هدفه الذي أحرزه في شباك فريق كريستال بالاس في إطار منافسات الدوري الإنجليزي، حينما كان يلعب في صفوف فريق آرسنال آنذاك.



2018 مصر



وتتويجًا لمجهوداته فاز الدولي المصري محمد صلاح بجائزة بوشكاش عند هدفه الذي أحرزه في شباك إيفرتون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.



البرازيل أكثر الدول تتويجًا



وبناء على ذلك، فإن البرازيل هي أكثر الدول التي حصل لاعبوها على الجائزة في عامي 2011 و2015، فيما تتساوى باقي الدول بمرة واحدة.

