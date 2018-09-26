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رئيس جامعة بني سويف: دورات تدريبية حول التعليم الإلكتروني المدمج

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 03:28 ص
مجلس إدارة مركز التعليم
مجلس إدارة مركز التعليم الإلكتروني المدمج
محمد عبد الحليم
وافق أعضاء مجلس إدارة مركز التعليم الإلكتروني المدمج برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، على عقد دورات تدريبية حول التعليم الإلكتروني المدمج واستخدام تكنولوجيا التعليم لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمركز وكليات ومعاهد الجامعة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة مركز التعليم الإلكتروني المدمج .

وأوضح رئيس الجامعة أنه سيتم التعاون مع مركز التعليم الإلكتروني التابع لمشروعات تطوير التعليم العالي، ومركز التعليم عن بٌعد، لإتاحة هذه الدورات عن قرب وعن بُعد باستخدام الأجهزة والبرامج المخصصة لذلك.

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