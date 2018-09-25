بدرية طلبة تغادر نفسنة

أعلنت الفنانة والمذيعة بدرية طلبة انتهاء تعاقدها مع قناة القاهرة والناس.



وكتبت "بدرية" عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "تم انتهاء فترة التعاقد مع قناة "القاهرة والناس" كمقدمة لبرنامج نفسنة".



وأضافت "بشكر فريق العمل على أجمل فترة فى حياتي قضيتها معاهم وبشكر وش الخير والسعد عليا الأستاذ طارق نور".



كانت هيدي كرم أعلنت من قبل أيضا انتهاء تعاقدها الخاص ببرنامج "نفسنة" والذي كانت تقدمه على مدار 3 سنوات بدون أى مشاكل سواء مع إدارة القناة، أو مع الإعلاميات اللاتى كانوا يقدمن معها البرنامج.

