ترامب يحتفي بالسيسي ويحتقر رئيس وزراء كندا في مأدبة غداء الأمم المتحدة

نشرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية تقريرا عقدت خلاله مقارنة بين طريقة تعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، خلال مأدبة غداء في الأمم المتحدة.



وقالت إن لغة جسد ترامب خلال التعامل مع ترودو كانت تعكس ازدراء ترامب، والتي كانت على النقيض تماما خلال مقابلة السيسي.



وأضافت أن ترامب وترودو حضرا المأدبة نفسها، لكنه لم يكن لقاء دافئا، حيث لم يتحدث الاثنان حتى جلس ترامب ووقف خلفه ترودو، في لقطة توحي بأن ترامب لا يعرفه ثم وضع ترودو يده على كتف ترامب، وتصافحا سريعا، ولم يقف ترامب لتحيته.



وأشارت إلى أن ترامب وقف لاستقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتحدث معه لفترة أطول بكثير مما فعل مع ترودو.



جدير بالذكر أن علاقة ترامب وترودو كانت تسير بشكل جيد وذلك قبل حدوث خلاف بينهما قبل قمة السبع الكبار في يونيو الماضي، حيث هاجم ترودو ترامب في مؤتمر صحفي بسبب التعريفات الأمريكية التي فرضها على البضائع الأوروبية.







