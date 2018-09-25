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رياضة

مانشستر سيتي يكتفي بثلاثية نظيفة في شباك أكسفورد في كأس الرابطة

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 11:37 م
مان سيتى
مان سيتى
محمد رشاد
شق مانشستر سيتي، طريقه إلى الدور الرابع من مسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بفوزه على مضيفه أكسفورد سيتي 3-0 مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الدور الثالث.

وأحرز جابرييل جيسوس (36) ورياض محرز (78) وفيل فودين (90+2) أهداف المباراة.

وخاض مانشستر سيتي المباراة بمجموعة من العناصر البديلة، كما أن مدربه بيب جوارديولا جرّب خطّة اللعب 3-4-3، حيث شارك الحارس الاحتياطي أريانيت موريتش وراء الثلاثي الدفاعي المكوّن فينسنت كومباني، وجون ستونز ونيكولاس أوتامندي.

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