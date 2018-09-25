مانشستر سيتي يكتفي بثلاثية نظيفة في شباك أكسفورد في كأس الرابطة

شق مانشستر سيتي، طريقه إلى الدور الرابع من مسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بفوزه على مضيفه أكسفورد سيتي 3-0 مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الدور الثالث.



وأحرز جابرييل جيسوس (36) ورياض محرز (78) وفيل فودين (90+2) أهداف المباراة.



وخاض مانشستر سيتي المباراة بمجموعة من العناصر البديلة، كما أن مدربه بيب جوارديولا جرّب خطّة اللعب 3-4-3، حيث شارك الحارس الاحتياطي أريانيت موريتش وراء الثلاثي الدفاعي المكوّن فينسنت كومباني، وجون ستونز ونيكولاس أوتامندي.