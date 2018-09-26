شاهد.. أحمد الفيشاوي وزوجته الجديدة في أول ظهور بعد الزفاف

شارك الفنان أحمد الفيشاوي صورة حديثة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، ظهر فيها مع زوجته ندى الكامل خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، في أول ظهور لهما بعد الاحتفال بالزفاف.





وكان أحمد الفيشاوي قد احتفل بزفافه على ندى الكامل في شهر يوليو الماضي بعد 3 أشهر خطوبة، واقتصر الحفل على الأهل والأصدقاء فقط، وبعيدا عن الصحافة والإعلام.



