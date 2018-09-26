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أخبار العالم

رئيس الوزراء الفرنسي السابق مانويل فالس يترشح لعمودية برشلونة في إسبانيا

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 04:07 ص
صدى البلد
حسن محرم
ترشح رئيس الوزراء الفرنسي السابق، مانويل فالس، رسميا لمنصب عمدة مدينة برشلونة في إسبانيا، بعد قراره بدخول معترك السياسة في إسبانيا، موطنه الأصلي، بعد الخيبة السياسية الكبيرة خلال الانتخابات الأولية للحزب الاشتراكي الفرنسي.

وبحسب إذاعة فرنسا الدولية، فإن فالس، أعلن رسميا ترشحه في الانتخابات البلدية المنظرة في مايو المقبل في برشلونة، التي تشكل موطن ميلاده الأصلي.

وأوضح فالس:" أريد أن أكون العمدة المقبل لبرشلونة"، مشيرا إلى أنه سيستقيل عن منصبه كنائب برلماني في فرنسا.


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