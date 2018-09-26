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فى اليوم العالمى له أطعمة مفيدة للقلب أبرزها الكاكاو والشيكولاته السوداء

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 08:40 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
بمناسبة اليوم العالمى للقلب احرص على تناول هذه الأطعمة للتمتع بصحة جيدة للقلب، قدم موقع "1mhealthtips" أطعمة صحية للحفاظ على قلبك .

الأفوكادو:
تمتلئ الأفوكادو بالدهون الصحية الأحادية غير المشبعة وهي مصدر للبوتاسيوم ومعدن معروف بالتحكم في ضغط الدم، وهي أيضا مصدر جيد لفيتامين ج ، الكاروتينات والألياف، حيث ترتبط الكاروتينات مع انخفاض خطر الموت من أمراض القلب والأوعية الدموية بالإضافة إلى وجود جرعة غنية من الألياف، مما يجعل الأفوكادو تساعد جسمك على امتصاص مضادات الأكسدة الأخرى عند تناولها مع الخضار مثل الجزر والسبانخ.

العنب البري:
يحتوي العنب البري مع ريسفيراترول وفلافونيدات، ومضادات الأكسدة التي تساعد على منع مرض الشريان التاجي، ويمكنك وضعها في العصائر، ودقيق الشوفان أو اللبن.

الشيكولاتة الداكنة:
تعد الشيكولاتة الداكنة، على الأقل 75 %، والكاكاو، 85 % هو الأفضل، حيث إنه ليس مجرد مخفض للضغط ، مما يجعل القلب يتمتع بصحة جيدة.

كشفت دراسات علمية فرنسية حديثة قام بها فريق من الباحثين الفرنسيين في "الوكالة الوطنية للأمن الصحي والغذائي والبيئة والعمل" الفرنسية، عن أن هناك عشرة أطعمة يفضل تناولها للمحافظة على قلب سليم.

ومن بين الأطعمة التي تنصح بها الدراسة، الفاكهة المضادة للأكسدة والأسماك التى تحتوى على "أوميجا – 3 " والخضروات ذات الأوراق الخضراء والشيكولاتة السوداء وزيت الزيتون.

وأوضحت الدراسة أن تناول الفاكهة المضادة للأكسدة مثل الرمان والعنب والفراولة والتوت، يؤدي إلي تحسين الدورة الدموية.

وأشارت إلى أن الأسماك الغنية بأوميجا- 3 يجب تناولها مرة فى الأسبوع.. كذلك اللوز وعين الجمل و البندق و الفستق يخفض من خطورة الإصابة بالسرطان وأمراض القلب.. أما الخضروات التى تحتوى على البروتين النباتى والألياف مثل الفاصوليا والحمص والبقوليات لاحتوائها على البوتاسيوم، لذلك يجب تناولها أربع مرات فى الأسبوع ، لخفض خطورة الإصابة بأمراض الشرايين بنسبة تصل إلى 22% .

كذلك ، يجب تناول السبانخ و الكرنب و البروكلى و ثمار الأفوكادو مرة في اليوم و كذلك الكاكاو والشيكولاتة السوداء، وأخيرًا الشاي الأخضر حيث يقلل أخاطر أمراض القلب بنسبة 31 %.

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