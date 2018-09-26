ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

يسرى الأسيوطي يعلن ترشحه على وكالة محلية النواب

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 02:45 م
النائب يسري الأسيوطي
النائب يسري الأسيوطي
محمود فايد
أعلن النائب يسرى الأسيوطى، عضو مجلس النواب، ترشحه على وكالة لجنة الإدارة المحلية، بدور الانعقاد الرابع، المقرر له الانطلاق في الثاني من أكتوبر المقبل.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الأربعاء، مؤكدًا على أنه من خلال عضويته في اللجنة طوال الفترة الماضية، يؤمن بمدى أهميتها وفاعليتها في ارتباطها بمعيشة المواطن المصري ووضع الحلول لمشاكل المواطنين من خلال طلبات الإحاطة التي ترسل من خلال أعضاء المجلس للجنة، وكذلك مناقشة القوانين التي تحال إليها لمناقشتها لما يساهم في التخفيف علي المواطن المصري.

وأكد "الأسيوطي" أنه شارك في كافة جلسات اللجنة طوال الانعقاد السابق ولم يتخلف عن المشاركة ولو لمره واحدة ولثقته في مدى أهمية هذه اللجنة وثقته في قدرات زملائه تقدم برغبته لينال ثقتهم في الترشح لعضوية هيئة المكتب علي منصب الوكيل، استمرارًا لما بدأناه معا في مسيرة الإنجازات داخل اللجنة خلال الدورة السابقة والتي يفخر ويتشرف بمشاركته فيها.

ترشيحاتنا

الأهلي يوجه رسالة إلى رئيس الحكومة

مقتل شخصين وإصابة 9 آخرين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بمدينة بدر

نائب وزير التعليم يعلن 6 أخبار سارة للمعلمين

مقتل حارسين وإصابة 4 آخرين فى انفجار جنوب شرق تركيا

حقيقة تجاهل الجونة السينمائي للسقا ومحمد رمضان

ليفربول محمد صلاح في مواجهة قوية أمام تشيلسي بكأس رابطة المحترفين

صحيفة إسبانية تكشف مصير لاعبي بيراميدز والعاملين فى القناة

قليل الأصل عندما يدمن .. عبير تحملت شلل زوجها فكانت نهايتها الانتحار.. صور

المعلقة السحرية لتنظيف القولون وطرد الديدان

إطلالة جذابة في الظهور الأول لزوجة الفنان أحمد الفيشاوي في الجونة.. صور

مصدر بدير المحرق يكشف تفاصيل جديدة عن الوفاة المفاجئة للراهب زينون

مستشار المفتي يكشف عن طريقة تجعلك تشاهد النبي في المنام.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير المغتربين الأرميني يتجول في شارع خان الخليلي.. صور

الخطيب يهدي درع الأهلي لهيئة المجتمعات العمرانية .. صور

الأهلي يوقع عقود أرض التجمع رسميا.. والخطيب يؤكد دعم الدولة للأندية .. صور

التعليم العالي:حوت الساحل الشمالي النافق الأكبر حجما بعد الحوت الأزرق .. صور

نبيلة مكرم تعلق على زيارة وزير المغتربين الأرميني للأهرامات

فيديو

رئيس الوزراء ينتقد مشروع الإنتاج الحيواني بقرية الديابات.. فيديو
وزير الاتصالات: توقيع بروتوكول مع التخطيط لتسهيل الخدمات للمواطنين.. فيديو
طريقة عمل باف بحشوة الكريمة
وزير التعليم العالي يلعب تنس الطاولة مع تلميذ بمدرسة في سوهاج .. فيديو
عروض مهرجان سماع الدولي في روكسي لأول مرة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟