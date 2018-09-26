يسرى الأسيوطي يعلن ترشحه على وكالة محلية النواب

أعلن النائب يسرى الأسيوطى، عضو مجلس النواب، ترشحه على وكالة لجنة الإدارة المحلية، بدور الانعقاد الرابع، المقرر له الانطلاق في الثاني من أكتوبر المقبل.



جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الأربعاء، مؤكدًا على أنه من خلال عضويته في اللجنة طوال الفترة الماضية، يؤمن بمدى أهميتها وفاعليتها في ارتباطها بمعيشة المواطن المصري ووضع الحلول لمشاكل المواطنين من خلال طلبات الإحاطة التي ترسل من خلال أعضاء المجلس للجنة، وكذلك مناقشة القوانين التي تحال إليها لمناقشتها لما يساهم في التخفيف علي المواطن المصري.



وأكد "الأسيوطي" أنه شارك في كافة جلسات اللجنة طوال الانعقاد السابق ولم يتخلف عن المشاركة ولو لمره واحدة ولثقته في مدى أهمية هذه اللجنة وثقته في قدرات زملائه تقدم برغبته لينال ثقتهم في الترشح لعضوية هيئة المكتب علي منصب الوكيل، استمرارًا لما بدأناه معا في مسيرة الإنجازات داخل اللجنة خلال الدورة السابقة والتي يفخر ويتشرف بمشاركته فيها.