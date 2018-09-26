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حوادث

السجن 15 عاما لحداد مسلح قتل نجل شقيقه لخلافهما على الميراث بالشرقية

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 07:46 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وائل شاهين - محمد الطحاوى
قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سامى عبد الحليم، وعضوية المستشارين محمد التوني، ووليد المهدي، وسكرتارية خالد إسماعيل، بالسجن المشدد 15 عامًا لحداد مسلح قتل نجل شقيقه لخلافهما على قطعة أرض ميراث بأبو كبير.

كان مدير أمن الشرقية تلقي إخطارًا في عام 2014 من مركز شرطة أبوكبير يفيد باستقبال المستشفي المركزى "محمد ع.ال.ع" عامل، ومقيم بقرية منشأة صالح، جثة هامدة ادعاء تعدٍ من آخرين، إثر إصابته بكسر في الجمجمة وكدمات بالرأس.

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وتبين أن وراء ارتكابها "نجيب ال.ع.ع.ال" 28 سنة- حداد مسلح، ومقيم بذات القرية، لوجود خلافات بينهما على قطعة أرض ميراث، مستخدمًا "بلطة".

وألقي القبض على المتهم، واعترف بارتكاب الجريمة لذات السبب، وبالعرض علي النيابة العامة أحالته محبوسًا لمحكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

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