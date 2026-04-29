عبر بوابة مصر الرقمية.. خطوات استخراج بطاقة التموين بدل فاقد 2026
الإسماعيلي يطلب رسميا إلغاء الهبوط لموسم آخر
مجلس الوزراء يُوافق على استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر مايو
الطاقة الذرية: معظم اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب لا يزال في مجمع أصفهان النووي
إخلاء سبيل الراقصة حورية وصديقتها بكفالة 20 ألف جنيه في التعدي على أطباء مستشفى زايد
تفاصيل ديو غنائي يجمع شيرين عبد الوهاب وبهاء سلطان.. خاص
مطالب بتشكيل لجان لمراجعة المناهج المدرسية الصعبة قبل العام الدراسي الجديد
موعد نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة
البيت الأبيض: ترامب لن يبرم أي اتفاق إلا بعد وضع الأمن القومي الأمريكي في المقام الأول
وزير الدفاع الأمريكي يخضع لاستجواب بالكونجرس لأول مرة منذ بدء حرب إيران
حالتهما خطيرة.. حادث طعن يستهدف اثنين من اليهود الحريديم بلندن.. وستارمر يصفه بالمقلق
فن وثقافة

لقاءات كان.. عمالقة السينما العالمية في حوارات مفتوحة مع الجمهور

محمد نبيل

أعلن مهرجان كان السينمائي عن توسيع برنامج عروض الاختيار الرسمي في دورته لعام 2026، عبر إطلاق سلسلة من اللقاءات الحوارية الخاصة التي تجمع جمهور المهرجان مع أبرز رموز السينما المعاصرة، في خطوة تعزز من حضور النقاش السينمائي إلى جانب العروض.

وتنطلق سلسلة هذا العام بمشاركة ثلاثة من أهم الأسماء العالمية، حيث تُفتتح بلقاء مع المخرج النيوزيلندي بيتر جاكسون، الذي يُكرّمه المهرجان بمنحه السعفة الذهبية الفخرية، قبل أن يلتقي بالجمهور في حوار مفتوح يوم 13 مايو.


ويأتي تكريم جاكسون تتويجًا لمسيرة سينمائية حافلة، نجح خلالها في إعادة تعريف سينما الفانتازيا من خلال ثلاثية The Lord of the Rings، التي حققت نجاحًا عالميًا واسعًا، وحصدت 17 جائزة أوسكار، إلى جانب إيرادات تجاوزت 3 مليارات دولار. كما واصل مسيرته بأعمال بارزة مثل King Kong وThe Hobbit، إلى جانب أفلام وثائقية لاقت إشادة نقدية مثل They Shall Not Grow Old وThe Beatles: Get Back.

وفي 17 مايو، تستضيف السلسلة النجمة الأسترالية كيت بلانشيت، التي تُعد واحدة من أبرز ممثلات جيلها، حيث قدّمت مسيرة ثرية حصدت خلالها جائزتي أوسكار، إلى جانب العديد من الجوائز العالمية. وشاركت بلانشيت في مهرجان كان لأول مرة عام 1999، قبل أن تترأس لجنة تحكيمه عام 2019، كما تواصل نشاطها في دعم الأصوات السينمائية الجديدة من خلال مبادرات إنتاجية وبرامج لدعم صناع الأفلام.
وتُختتم اللقاءات يوم 21 مايو مع النجمة البريطانية تيلدا سوينتون، المعروفة بتنوع اختياراتها الفنية وقدرتها على التنقل بين سينما المؤلف والإنتاجات الكبرى. وحققت سوينتون حضورًا عالميًا منذ فيلم Orlando، كما تعاونت مع عدد من أبرز المخرجين حول العالم، ونالت جائزة الأوسكار عام 2008 عن دورها في Michael Clayton.

وتعكس هذه المبادرة توجه مهرجان كان نحو تعزيز الحوار المباشر بين صناع السينما والجمهور، من خلال إتاحة فرص نادرة للاستماع إلى تجارب وخبرات فنية صنعت تاريخًا مؤثرًا في صناعة السينما العالمية، في واحدة من أبرز المنصات السينمائية الدولية.

اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

قوى عاملة النواب توافق نهائيا على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

وحدات سكنية

إتاحة كراسة شروط مشروع “الشراكة مع المطورين العقاريين” "سكن لكل المصريين"..غدًا

سعر الذهب اليوم

دون الـ 6000 جنيه .. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر اليوم الأربعاء

اليخت نورد

يضم مهبطين للطائرات وسينما .. أسرار يخت «نورد» الذي عبر هرمز دون اعتراض من إيران وأمريكا

عداد الكهرباء

هام.. احتفظ بإيصال شحن كارت عداد الكهرباء

لا للخضروات الورقية ولا للبيض؟.. خبير يوضح حقيقة الشائعات الغذائية المنتشرة

لا للخضروات الورقية ولا للبيض؟.. خبير يوضح حقيقة الشائعات الغذائية المنتشرة

مالك الأرض

اختفى في ساعتين.. القصة الكاملة لواقعة سرقة محصول القمح في الشرقية | مفاجآت صادمة

عصام الحضري

«لا يستحق الانضمام للمنتخب» .. «الحضري» ينتقد نجم الأهلي بعد الخسارة من بيراميدز

توم سانتفيت

البلجيكي توم سانتفيت يستقيل من تدريب منتخب مالي

احمد شديد قناوي

أحمد شديد قناوي: مفيش روح ومش ده الأهلي إللي نعرفه

وليد فراج

وليد الفراج: الأهلي يقدم أسوأ نسخة له هذا الموسم

محافظ الشرقية يُتابع حصاد وتوريد القمح ومشروع تسمين الماشيه بقرية حنا

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وزير الدفاع: قادرون على حماية الأمن القومي المصري فى ظل ما تشهده المنطقة

وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة خلال المشروع
وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة خلال المشروع
وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة خلال المشروع

قائد الجيش الثالث الميداني: مستعدون لتنفيذ كافة المهام التي توكل إلينا لحماية الأمن القومي المصري

وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة خلال المشروع
وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة خلال المشروع
وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة خلال المشروع

وزير الدفاع يشهد المشروع التكتيكى بجنود بدر 2026 بالذخيرة الحية| شاهد

وزير الدفاع يشهد المشروع التكتيكى بجنود بدر 2026 بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثالث الميداني
وزير الدفاع يشهد المشروع التكتيكى بجنود بدر 2026 بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثالث الميداني
وزير الدفاع يشهد المشروع التكتيكى بجنود بدر 2026 بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثالث الميداني

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة خلال المشروع

وزير الدفاع: قادرون على حماية الأمن القومي المصري فى ظل ما تشهده المنطقة

وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة خلال المشروع

قائد الجيش الثالث الميداني: مستعدون لتنفيذ كافة المهام التي توكل إلينا لحماية الأمن القومي المصري

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : فتاة الصدفة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخليج الجديد ومقترح إيران

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

