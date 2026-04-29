لقاءات كان.. عمالقة السينما العالمية في حوارات مفتوحة مع الجمهور

أعلن مهرجان كان السينمائي عن توسيع برنامج عروض الاختيار الرسمي في دورته لعام 2026، عبر إطلاق سلسلة من اللقاءات الحوارية الخاصة التي تجمع جمهور المهرجان مع أبرز رموز السينما المعاصرة، في خطوة تعزز من حضور النقاش السينمائي إلى جانب العروض.



وتنطلق سلسلة هذا العام بمشاركة ثلاثة من أهم الأسماء العالمية، حيث تُفتتح بلقاء مع المخرج النيوزيلندي بيتر جاكسون، الذي يُكرّمه المهرجان بمنحه السعفة الذهبية الفخرية، قبل أن يلتقي بالجمهور في حوار مفتوح يوم 13 مايو.



ويأتي تكريم جاكسون تتويجًا لمسيرة سينمائية حافلة، نجح خلالها في إعادة تعريف سينما الفانتازيا من خلال ثلاثية The Lord of the Rings، التي حققت نجاحًا عالميًا واسعًا، وحصدت 17 جائزة أوسكار، إلى جانب إيرادات تجاوزت 3 مليارات دولار. كما واصل مسيرته بأعمال بارزة مثل King Kong وThe Hobbit، إلى جانب أفلام وثائقية لاقت إشادة نقدية مثل They Shall Not Grow Old وThe Beatles: Get Back.



وفي 17 مايو، تستضيف السلسلة النجمة الأسترالية كيت بلانشيت، التي تُعد واحدة من أبرز ممثلات جيلها، حيث قدّمت مسيرة ثرية حصدت خلالها جائزتي أوسكار، إلى جانب العديد من الجوائز العالمية. وشاركت بلانشيت في مهرجان كان لأول مرة عام 1999، قبل أن تترأس لجنة تحكيمه عام 2019، كما تواصل نشاطها في دعم الأصوات السينمائية الجديدة من خلال مبادرات إنتاجية وبرامج لدعم صناع الأفلام.

وتُختتم اللقاءات يوم 21 مايو مع النجمة البريطانية تيلدا سوينتون، المعروفة بتنوع اختياراتها الفنية وقدرتها على التنقل بين سينما المؤلف والإنتاجات الكبرى. وحققت سوينتون حضورًا عالميًا منذ فيلم Orlando، كما تعاونت مع عدد من أبرز المخرجين حول العالم، ونالت جائزة الأوسكار عام 2008 عن دورها في Michael Clayton.



وتعكس هذه المبادرة توجه مهرجان كان نحو تعزيز الحوار المباشر بين صناع السينما والجمهور، من خلال إتاحة فرص نادرة للاستماع إلى تجارب وخبرات فنية صنعت تاريخًا مؤثرًا في صناعة السينما العالمية، في واحدة من أبرز المنصات السينمائية الدولية.