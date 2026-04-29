طرح البوستر الرسمي للدورة 79 من مهرجان لوكارنو السينمائي

كشف مهرجان لوكارنو السينمائي عن البوستر الرسمي لدورته التاسعة والسبعين، والذي يحمل توقيع الفنانة الأمريكية سيندي شيرمان، في تعاون فني يعكس توجه المهرجان نحو المزج بين السينما والفنون البصرية المعاصرة.



ويتميز البوستر بتقديم شخصية فنية مبتكرة من تصميم شيرمان، المعروفة عالميًا بأعمالها التي تستكشف الهوية وتمثلاتها من خلال التصوير الفوتوغرافي، حيث أعادت صياغة ملامح شخصية غامضة تحمل أبعادًا درامية، في انعكاس بصري يتقاطع مع روح السينما وسردياتها المتعددة.



وأكدت إدارة المهرجان أن العمل أُنتج خصيصًا لهذه الدورة، ما يمنحه طابعًا حصريًا ويعزز من القيمة الفنية للهوية البصرية للحدث، الذي يُعد واحدًا من أبرز المهرجانات السينمائية في أوروبا.



ويأتي اختيار سيندي شيرمان في إطار سعي المهرجان للتعاون مع أسماء فنية بارزة على مستوى العالم، بهدف تقديم رؤية بصرية متجددة تعكس مكانة لوكارنو كمنصة تجمع بين الإبداع السينمائي والفني، وتستقطب صناع الأفلام والجمهور من مختلف أنحاء العالم.



ومن المنتظر أن تسهم الهوية البصرية الجديدة في جذب مزيد من الاهتمام بالدورة المقبلة، خاصة في ظل تزايد دور الصورة في تشكيل الانطباع الأول لدى الجمهور، وتعزيز حضور المهرجان على الساحة الدولية.