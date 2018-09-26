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رياضة

مصر تحصد 10 ميداليات فى بطولتي الرماية للرجال والسيدات

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 08:03 م
صدى البلد
محمد سمير
نجح منتخب مصر للرماية، في تحقيق 10 ميداليات في منافسات اليوم الأول من بطولتي الشيخة فاطمة بنت مبارك لرماية السيدات والجائزة الكبرى للرجال، المقامتين على ملاعب ناديي الرماية وصيد 6 أكتوبر.

وحققت كلا من نهال عبدالمنعم، آلاء عبدالرحمن ونجوى الجبالي، المراكز الثلاثة الأولى على الترتيب، في مسابقة المسدس ناشئات ببطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك.

وفي إطار منافسات البندقية، حصدت فريدة درويش الميدالية الذهبية، وفازت الإيطالية فيوليتا استروستينا بالفضية، بينما حققت مي مجدي في المركز الثالث والبرونزية.

أما في منافسات الإسكيت، فقد توجت الإيطالية كيارا كوستا بالذهبية، وحققت زينب طارق الفضية، فيما فازت منى الهواري بالبرونزية.

وفي منافسات الإسكيت رجال، فقد حقق عزمي ميحلبة الميدالية الذهبية، وفاز مصطفى حمدي بالفضية، والمصري سيركور مارتيان بالبرونزية.

وبهذه النتائج، ينجح منتخب مصر في حصد 10 ميداليات، بواقع 3 ذهبية، 3 فضية و4 برونزية.

يذكر أنه من المقرر استمرار منافسات كلا البطولتين، حتى يوم 1 أكتوبر المقبل، في ظل مشاركة 8 دول، وهي السودان، تونس، الكويت، الإمارات، إيطاليا، كازاخستان، بلغاريا، أرمينيا، بجانب مصر الدولة المنظمة.

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