شراكة مصرية ـ فرنسية جديدة في EDEX 2025.. العربية للتصنيع توقّع اتفاقية ضخمة مع Sofema

تواصل الهيئة العربية للتصنيع تعزيز شراكاتها الدولية مع كبرى الشركات العالمية، وذلك في إطار الدور الريادي للهيئة ومكانتها المتميزة في توطين أحدث التكنولوجيات بمجالات الصناعات الدفاعية.

معرض الدفاع الدولي "EDEX 2025"

وخلال فعاليات اليوم الثالث من معرض الدفاع الدولي "EDEX 2025"، تم توقيع مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون مشترك بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة "Sofem" الفرنسية الرائدة، وذلك في مجال صيانة وعمرة محركات الطائرات.

قام بتوقيع الاتفاقية اللواء مهندس جمال رمضان، رئيس مجلس إدارة مصنع المحركات، أحد مصانع الهيئة العربية للتصنيع.

صيانة وإصلاح محركات الطائرات

في هذا السياق، أعرب اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن اعتزازه بالتعاون مع شركة Sofema، مشيدًا بخبراتها الواسعة وتميزها في مجال صيانة وإصلاح محركات الطائرات.

وأوضح أن الاتفاقية تتضمن التعاون في أعمال عمرة وصيانة وإصلاح محرك LARZAC المستخدم على طائرات "ألفا جيت"، وذلك بالاعتماد على الإمكانيات الفنية والتكنولوجية المتطورة المتوفرة بمصنع المحركات.

مصنع المحركات مركز إقليمي

وأكد رئيس الهيئة تطلع الهيئة لأن تكون مصانعها، وعلى رأسها مصنع المحركات، مركزًا إقليميًا للتعاون ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات مع شركة Sofema، بما يلبي احتياجات القوات المسلحة المصرية، ويدعم الدول الشقيقة والصديقة.

من جانبه، أعرب فريديريك تيسيراند، رئيس مجلس إدارة شركة "Sofema" الفرنسية، عن اعتزازه بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، مشيرًا إلى أن الهيئة تُعد من الكيانات الرائدة في الصناعات الدفاعية على المستويين العربي والأفريقي.

وأكد أن شركة Sofema تعتمد معايير صارمة للجودة، وقد وجد أن تلك المعايير مُطبقة بكفاءة داخل مصنع المحركات التابع للهيئة، ما يعزز فرص نجاح هذا التعاون.