العمل الدولية تناقش خطورة عمل الأطفال في ظل الأوضاع القائمة بالمنطقة

انطلقت قبل قليل فعاليات المؤتمر العربي رفيع المستوى حول "عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية في الدول العربية"، الذي ينظمه كل من المجلس العربي للطفولة والتنمية وجامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" ويستمر على مدار يومين.

جاء ذلك بمشاركة عدد من الوزراء المعنيين بملفات العمل والشؤون الاجتماعية والأسرة والطفولة، إلى جانب ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والاتحادات العمالية، وحضور بارز للمنظمات العربية والإقليمية والدولية، وشخصيات عربية ودولية، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني والخبراء في مجال حماية الأطفال.

ويأتي المؤتمر انطلاقا من إدراك خطورة قضية عمل الأطفال، باعتبارها من أبرز الانتهاكات التي تمس حقوق الطفل العربي وتهدد مساره التنموي السليم، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تشهدها المنطقة بفعل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمناخية والسياسية، والتي ضاعفت من هشاشة أوضاع الأطفال.

ويتناول المؤتمر محاور رئيسية تشمل استعراض واقع سياسات الحماية الاجتماعية للأطفال العاملين في الدول العربية، وبلورة رؤية استشرافية جديدة لسياسات متكاملة تستند إلى النهج الحقوقي وتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى إبراز دور الإعلام في رفع الوعي وتعبئة المجتمع تجاه خطورة عمل الأطفال، واستثمار التقنيات الحديثة في تطبيق سياسات الحماية الاجتماعية لحماية الأطفال خاصة المنخرطين في سوق العمل، مع عرض التجارب والمبادرات العربية الرائدة في هذا المجال.