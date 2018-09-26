المركزي السعودي يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس بعد قرار الاحتياطي الاتحادي

قالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) في بيان اليوم الأربعاء إنها قررت رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بواقع 25 نقطة أساس إلى 225 نقطة أساس (2.25%) من 200 نقطة أساس.
أضاف البيان أن المؤسسة قررت رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء إلى 275 نقطة أساس (2.75%) من 250 نقطة أساس على أن يسري القرار بأثر فوري.
جاء قرار المركزي السعودي بعد أن زاد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
أضاف البيان أن المؤسسة قررت رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء إلى 275 نقطة أساس (2.75%) من 250 نقطة أساس على أن يسري القرار بأثر فوري.
جاء قرار المركزي السعودي بعد أن زاد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.