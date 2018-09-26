رئيسة وزراء بريطانيا تدعو الرئيس الإيراني للإفراج عن موظفة إغاثة

قال مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنها سعت لحشد التأييد لإطلاق سراح موظفة الإغاثة البريطانية من أصل إيراني المحتجزة نازانين زغاري راتكليف خلال اجتماع مع الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس الثلاثاء أثناء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.



وأضاف المكتب في بيان اليوم الأربعاء "أثارت قضايانا القنصلية في إيران ومنها قضية نازانين زغاري راتكليف قبل أن تبدي قلقها الشديد إزاء استمرار اعتقال السيدة زغاري راتكليف ودعت لإطلاق سراحها".



وتسعى بريطانيا للإفراج عن زغاري راتكليف، وهي مديرة مشروع في مؤسسة تومسون رويترز، بعد أن ألقي القبض عليها في أبريل نيسان 2016 في مطار بالعاصمة طهران عندما كانت في طريق عودتها إلى بريطانيا مع ابنتها بعد زيارة عائلية.



وحكم عليها بالسجن خمس سنوات بعد إدانتها بالتآمر للإطاحة بالمؤسسة الدينية في إيران، وهي تهمة نفتها عائلتها والمؤسسة، وهي منظمة خيرية تعمل بشكل مستقل عن تومسون رويترز ووكالة رويترز للأنباء.