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رياضة

الخطيب: لا نركز مع أحد وهذا هو الأهلي .. فيديو

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 10:45 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أكد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي أنه يتوقع حضورا قياسيا في الجمعية العمومية المقرر لها بعد غد الجمعة للمشاركه في وضع لائحة ودستور جديد للقلعة الحمراء.

وقال الخطيب في تصريحات لقناة الأهلي أن جمهور النادي هو الداعم الحقيقي للنادي ولدينا مباراة مهمة غدًا ويوم 2 أكتوبر ونتمني تحفيزهم للاعبينا ويكون تركيزه مع فريقه وأرجو الإبتعاد عن أي هتافات لأي شخص بعيد عن النادي أو حتي هيئات.

وأضاف أنه سيتم الإعلان عن فتح باب الإشتراكات في الفرع الجديد بالتجمع الخامس قريبا قبل بدء العام الجديد ..وتابع:" دعونا نعمل فقط ولا نركز مع أحد وهذا هو الاهلي".

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