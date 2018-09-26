تشيلسي يطيح بـ ليفربول من كأس الرابطة.. ومحمد صلاح يشارك في الدقائق الأخيرة

ودع ليفربول منافسات بطولة كأس رابطة المحترفين الانجليزية بعد الهزيمة من تشيلسى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد انفيلد .



ونجح تشيلسى فى فرض سيطرته على الشوط الاول ولكن دون جدوى وأضاع لاعبوه العديد من الفرص برعونة شديدة فى ظل استسلام لاعبى ليفربول للضغط من قبل لاعبى البلوز.



وحاول ليفربول العودة الى المباراة ولكن أضاع نابى كيتا فرصة احراز الهدف الاول من اخطر فرص اللقاء بعد تسديدة قوية تصدى لها كاباييرو حارس مرمى تشيلسي.



وأحرز ستوريدج هدف ليفربول الاول فى الدقيقة 59 بتسديدة قوية بعد متابعته للكرة التى تصدى لها كاباييرو بعد تسديدة مانى الصاروخية .



وسجل ايمرسون هدف التعادل لتشيلسى فى الدقيقة 79 من عمر الشوط الثانى عن طريق رأسية قوية سكنت شباك حارس ليفربول وأضاف هازارد هدف البلوز الثانى فى الدقيقة 85 من تسديدة قوية بعدما راوغ لاعبى ليفربول بمهارة عالية .



وشارك اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول فى الدقيقة 86 من المباراة بعدما غاب عن التشكيلة الاساسية للفريق للمرة الاولى خلال الموسم الحالى .



وأشرك الفريقان مجموعة من العناصر البديلة، خصوصا وأنهما سيلتقيان مجددا على ملعب "ستامفورد بريدج" في الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت المقبل .



