الموساد يكشف موقف ترامب ونتنياهو من صواريخ إس-300 لسوريا

كشف تقرير إسرائيلي، اليوم الخميس، نشره موقع "ديبكا" المقرب من جهاز الموساد بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب متفائلان بإلغاء روسيا قرارها إرسال منظومة الصواريخ الدفاعية "إس-300" إلى سوريا.



وكشف التقرير، الذي نشره موقع "ديبكا" الاستخباراتي، أن نتنياهو سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأيام القليلة القادمة لبحث الأزمة بين الجانبين، بعد تحميل موسكو لإسرائيل مسؤولية إسقاط طائرة الاستطلاع الروسية وعلى متنها 15 جنديًا.



ونقل الموقع عن مصادر عسكرية واستخباراتية قولها، إن نتنياهو أبلغ ترامب خلال اجتماعهما في نيويورك، بأنه اتفق مع بوتين على عدة نقاط لحل الأزمة بما فيها تعديل اتفاق عدم الاشتباك بينهما في سوريا إلى جانب موضوع إرسال منظومة "إس-300".



وقال التقرير، "أعرب نتنياهو وترامب عن تفاؤلهما بأن بوتين سيتخذ القرار الصحيح بإلغاء تسليم منظومة إس-300 لسوريا مضيفًا حاول الزعيمان تجنب الحديث عن الأزمة بين إسرائيل وروسيا بانتظار لقاء نتنياهو وبوتين".