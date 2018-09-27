حملة بأحياء العاصمة تنفذ 630 إزالة وتحرر 838 محضرا

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على جهود الأحياء بالتنسيق مع شرطة المرافق لرفع الإشغالات وإغلاق المقاهي والمحلات المخالفة بتكثيف الحملات اليومية على مدار اليوم صباحاَ ومساء لإحكام القانون وفرض الانضباط على شوارع القاهرة.



وبحسب بيان، اليوم الخميس، أسفرت تلك الحملات خلال يوم واحد عن تنفيذ 630 إزالة إدارية ، وتحرير 106 محاضر إشغال طريق و46 محضر ادارة بدون ترخيص، وكذلك تحرير 23 محضر تلوث بيئى و33 محضر ضد باعة متجولين بالإضافة الى رفع العديد من عربات اليد وعربات الفول ولافتات إعلانية غير مرخصة.



وأشار اللواء هشام ابو النصر، مدير شرطة مرافق القاهرة، إلى أن الحملة تنفيذا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بتكثيف التواجد الشرطى لمواجهة جميع المظاهر السلبية وإعادة الانضباط للشارع من خلال تفعيل القانون بكل حزم ضد المخالفين، والقضاء على بؤر الباعة الجائلين والأسواق العشوائية بكافة الأحياء ورفع جميع الإشغالات والأكشاك المخالفة من الطرق العامة ، وإخلاء وتطهير الأرصفة للمارة حفاظاَ على أرواحهم ، وكذلك مراجعة تراخيص الكافيهات والمقاهي والمحلات وإغلاق المخالف منها والغير ملتزمة باشتراطات الترخيص، مع فتح الشوارع المغلقة لتسيير حركة المرور منعاَ للتكدس وتحقيق السيولة المرورية المنشودة بالشوارع والمحاور الرئيسية.



وأكد على مواصلة شرطة المرافق بالتعاون مع أجهزة الأحياء بالأربع مناطق شن حملاتها الميدانية المكبرة لحين تحقيق أهدافها كاملة في انتشار التواجد الأمني والانضباط والنظام بالشارع القاهرى وإعادة الوجه الحضاري للعاصمة ككل.



وأوضح أن الحملات بالمنطقة الشرقية ضمت أحياء المطرية وشرق مدينة نصر ومصر الجديدة والسلام أول وقطاعى القاهرة الجديدة والشروق والمرج ، وابرز ما أسفرت الحملات عنه خلال يوم واحد رفع 18 حالة إزالة إدارية وغلق 3 كافيهات ومحلين بشارع حسن المأمون مع تحرير 8 محاضر إشغال طريق وبائع متجول لمخالفين بشوارع محمد مقلد وحسين هيكل وغلق مغسلة سيارات تدار بدون ترخيص، كما تم رفع عدد 33 كرسى انواع مختلفة و10 ترابيزات و15 طقطوقة ومستلزمات شيشة من 3 كافيهات مخالفة من شوارع هارون والإسكندرية وعمارات العبور بمصر الجديدة، وفي أحياء السلام والمرج تم غلق عدد من المخابز ومحلات ذات أنشطة مختلفة، وتحررت 10 محاضر إشغال طريق و5 محاضر إدارة بدون ترخيص.



أما أهم أحياء المنطقة الغربية التى شملتهم الحملة هى حى غرب ووسط ومنطقتى الدرب الأحمر والجمالية وحي الموسكي والأزبكية وعابدين وبولاق والوايلي، وبالنسبة لأحياء المنطقة الشمالية فضمت حى روض الفرج وشبرا وتمكنت من تحرير 45 إزالة إدارية و5 محاضر بائع متجول وغلق مخبز أفرنجي وسوبر ماركت ومقلة بشوارع جزيرة بدران وابو الفرج بعد مراجعة تراخيصهم الغير مطابقة للاشتراطات.



ولفت مدير المرافق إلى أن الحملات أيضًا شملت إعادة فتح عدد من الجراجات المغلقة وتطهير محطات مترو الأنفاق من الباعة الجائلين ورفع كفاءة النظافة والإنارة بمحيط دور العبادة والكنائس وتنفيذ قرارات غلق إداري.