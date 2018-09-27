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حوادث

حملة تموينية مكبرة للتصدي لجشع أصحاب المخابز بالشرقية

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 03:51 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد العيسوى
شنت الاجهزة اللأمنية و قطاع تموين وسط الشرقية، برئاسة يسرى كمال حملة تموينية مكبرة على مركز أبو حماد أسفرت عن ضبط عدة مخالفات.

أسفرت جهود الحملة عن تحرير محضر رقم 727 جنح مركز ابو حماد ضد م . ف . ح صاحب مدشة لتصنيع الأعلاف تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة.

فيما تم تحرير محضر رقم 726 جنح مركز أبو حماد ضد م . م . م صاحب هنجر للأتجار فى الأعلاف والحبوب بدون ترخيص من الجهات المختصة.

وفي ذات السياق تم تحرير محضر رقم 725 جنح ضد ه.ع. ع صاحبة سوبر ماركت بأبو حماد لبيعها سلع أزيد من السعر المعلن، و محضر رقم 724 جنح ا.د.ط ابو حماد ضد ه م ع صاحب مخبز شامى سياحى يعمل بدون ترخيص.

وتحرير 4 محاضر لوجود نقص في الوزن و3 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين ومحضر لعدم تطبيقه للمواصفات القياسية و تجميع اسمدة محظور بيعها بـ 5 شيكارة.

كما تم تحرير محاضر إثبات حالة ضد المخابز المخالفة للقانون.

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