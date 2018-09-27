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أبو الغيط: الربيع العربي تدمير للدول.. فيديو

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 08:37 م
السفير أحمد أبو الغيط
السفير أحمد أبو الغيط
حمزة شعيب
قال السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن العرب جميعا مهتمون بالقضية الفلسطينية، ويطالبون بتحريك القضية.

وأضاف "أبو الغيط" خلال لقائه ببرنامج "اليوم" عبر قناة "دى إم سى"، أن إسرائيل حاليا وعلى مدى السنوات الماضية تستشعر أنها حققت إنتصارا نهائيا فى مواجهة الفلسطينين، ساهم فيه مايسميه البعض الربيع العربى، مردفا:" لم يكن هناك ربيعا عربيا، بل كان تدمير عربيا".

وأوضح أن المفاوضات حول القضية الفلسطينية متوقفة، وأمريكا اتخذت موقف في غاية الشراسة في مواجهة الفلسطنيين، متابعا: "العقد العربي انفرط.. ويحاولون مجددا الوقوق بجانب الفلسطنيين".

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