فاهمة طبيعة شغلي.. كريم فهمي: مراتي مش بتغير عليّا والجمهور هو ضهري

في تصريحات تلفزيونية حديثة، تحدث الفنان كريم فهمي عن علاقته بزوجته وجمهوره، مؤكدًا أن الثقة والتفاهم هما أساس حياتهما الزوجية.

وقال فهمي خلال اللقاء: “مراتي مش بتغير عليّا من الجمهور، هي شخصية واعية وفاهمة طبيعة شغلي كويس جدًا، وده بيساعدني أركز في فني من غير توتر”.

وأضاف الفنان أنه يعتز بجمهوره ويعتبره الداعم الأول له في مسيرته الفنية، قائلًا: “الجمهور هو ضهري، و زوجتي واعية وفاهمة أنا بعمل إيه، وبقدّر حبهم ليا جدًا”.

تصريحات كريم فهمي لاقت تفاعلًا كبيرًا من جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد كثيرون بعلاقته الهادئة والمتوازنة مع زوجته، وبطريقته الصادقة في التعبير عن جمهوره.

يذكر أن أكد السيناريست عمرو محمود ياسين مشاركة الفنان كريم فهمي في بطولة مسلسل «وننسى اللي كان» إلى جانب النجمة ياسمين عبدالعزيز، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2026.

وجاء تأكيد عمرو ياسين بطريقة طريفة، حيث أعاد نشر الصورة التي شاركتها ياسمين عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وظهَر فيها كريم فهمي، وعلق عليها قائلًا: «طالما فيها واو يبقى ياسمين وكريم أكيد.. مش محتاجة فوازير يا ياسو».

يأتى هذا التعاون بين ياسمين عبدالعزيز والمؤلف عمرو محمود ياسين، بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل «وتقابل حبيب»، الذي عرض في رمضان 2025، وحقق نجاحًا كبيرًا، وشاركها بطولته: كريم فهمي، وخالد سليم، وانوشكا، وصلاح عبدالله، ونيكول سابا، وآخرون.