الشرطة الهولندية تعتقل 7 رجال خططوا لتنفيذ هجوم

قال ممثلو ادعاء إن السلطات الهولندية اعتقلت سبعة رجال يشتبه في تآمرهم لتنفيذ هجوم كبير بقنابل يدوية وأسلحة آلية وأحزمة ناسفة.



كان ثلاثة من السبعة قد اعتقلوا في السابق بعد محاولتهم الانضمام إلى متشددين أجانب في الخارج. والمشتبه به الرئيسي عراقي يبلغ من العمر 34 عاما وأدين في 2017 بالسفر للخارج للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية.



وتم اعتقال السبعة الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و34 عاما في أربعة مواقع في أنحاء هولندا بعد تحقيقات استمرت قرابة ستة أشهر.



وقال ممثلو الادعاء في بيان "كان المشتبه بهم يبحثون عن بنادق ايه.كيه47 (كلاشنيكوف) ومسدسات وقنابل يدوية وسترات ناسفة ومواد خام لاستخدامها في عدة (سيارات) ملغومة".



وسيتم عرضهم على قاض غدا الجمعة.



كانت الشرطة قد تلقت في البداية معلومات من جهاز المخابرات بأن المشتبه به الرئيسي يستهدف "حدثا كبيرا في هولندا سيكون فيه الكثير من الضحايا".



وحدثت الاعتقالات بعد نحو شهر من إطلاق الشرطة النار على أفغاني في المحطة المركزية في أمستردام بعدما طعن سائحين أمريكيين.