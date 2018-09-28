بورصة الدواجن .. ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء

شهدت بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الجمعة، زيادة في أسعار الدواجن، حيث سجلت الفراخ البيضاء 25 جنيها للكيلو، بزيادة جنيه واحد عن سعر أمس الخميس.



وسجلت أسعار الفراخ الساسو 30 جنيهًا للكيلو، فيما وصل سعر الكتكوت الأبيض ليتراوح بين 5.75-6 جنيه، وبلغ سعر الكتكوت الساسو ما بين 3.5 - 3.75جنيه.



فيما استقرت أسعار الأمهات البيضاء لتسجل 21 جنيهًا للكيلو.