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أخبار البلد

بورصة الدواجن .. ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 11:17 ص
بورصة الدواجن ..
بورصة الدواجن .. إرتفاع أسعار الفراخ البيضاء
جمال صلاح الدين
شهدت بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الجمعة، زيادة في أسعار الدواجن، حيث سجلت الفراخ البيضاء 25 جنيها للكيلو، بزيادة جنيه واحد عن سعر أمس الخميس.

وسجلت أسعار الفراخ الساسو 30 جنيهًا للكيلو، فيما وصل سعر الكتكوت الأبيض ليتراوح بين 5.75-6 جنيه، وبلغ سعر الكتكوت الساسو ما بين 3.5 - 3.75جنيه.

فيما استقرت أسعار الأمهات البيضاء لتسجل 21 جنيهًا للكيلو.

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