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ديني

وزير الأوقاف: النبي أوصى بإكرام الوالدين لأنه من سبل تعظيم الله تعالى

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 01:56 م
صدى البلد
أمل فوزي
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن ديننا دين عظيم، دين الإنسانية والرحمة في أسمى معانيها، بالإنسان والحيوان والجماد والكون كله.

وأوضح «مختار» خلال خطبة الجمعة اليوم بعنوان: «برُّ الوالدين وإكرامُ ذي الشيبة»، أنه تترسخ هذه الرحمة وتزداد عناية بالمسنين وكبار السن، الذين أكد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن إكرامهم من إجلال الله عز وجل، وكذلك يزداد الأمر وجوبًا وتأصيلًا وترسيخًا عندما يتعلق بمن ربى وأنفق وعلم وسهر وأطعم وعالج، فإنه البر والوفاء.

وأضاف: فإذا كنا مأمورين بالوفاء لكل من أحسن إلينا، فإن الأولى بهذا الوفاء ورد الجميل والإكرام، هم الآباء والأمهات، ولاسيما أن الله سبحانه وتعالى قد جعل البر بهما مقترنًا أو تاليًا لعبادته.

حضر الصلاة لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة القاهرة، ولفيف من علماء الأزهر والأوقاف، بمسجد «الخاذندار» بالقاهرة.

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