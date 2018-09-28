محافظ الدقهلية: إيقاف 6 منشآت غذائية بالمنزلة

أمر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، بايقاف 6 منشآت لبيع مواد غذائية وحلويات ومخابز في المنزلة.



كما قرر وقف صرف حصة الدقيق المدعوم للمخابز، لوجود خطر داهم وعدم وجود ترخيص ونقص في الاشتراطات الصحية، وشدد على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.



تأتي قرارات محافظ الدقهلية بناءً على التقرير المعروض من الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة الخاص بنتائج الحملة التي قام بها فريق من إدارة مراقبة الأغذية التابعة للإدارة العامة للطب الوقائي حيث قامت بالمرور على عدد من المنشآت الغذائية، شملت ثلاثة مخابز ومطعمين ومصنع حلويات كذلك قامت الحملة بتحرير 23 محضر جنحة صحية للعمال والمديرين لعدم حمل شهادة صحية وإعدام 40 كيلو دقيق و50 كيلو بقايا مخبوزات و4 كيلو ملبن.



وشدد شاروبيم على ضرورة تكثيف حملات المرور والتفتيش الميداني بمعرفة قطاع الطب الوقائي، ومراقبة الأغذية على كل المحال والمنشآت الغذائية، حرصًا على صحة وحياة المواطنين.