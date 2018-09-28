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محافظات

محافظ المنوفية يتفقد قريتي مليج وحصة مليج بشبين الكوم.. صور وفيديو

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 06:55 م
محافظ المنوفية يقوم
محافظ المنوفية يقوم بجولة تفقدية لقريتي مليج وحصة مليج بشبين
مروة فاضل
تفقد اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية، اليوم الجمعة، سيرًا على الأقدام لقريتي مليج وحصة مليج التابعتين للوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، حيث تفقد خلالها مبنى الوحدة المحلية ومركز صحة الأسرة بمليج للتأكد من انتظام سير العمل وكذا التأكد من وجود أطقم النوبتجية للإطمئنان علي مستوي جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستكمل المحافظ جولته بأداء شعائر صلاة الجمعة بمسجد حصة مليج وعقب الصلاة أجرى لقاءً حواريا موسعا مع الأهالي للاستماع إلى شكواهم ومطالبهم التي تمس حياتهم اليومية، فيما تبادلوا النقاش حول أهمية المشاركة المجتمعية وتكاتف الجهود وبحث سبل التعاون مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة لتحسين مستوى الخدمات والنهوض بكافة القطاعات التعليمية والصحية بالقرية.

وخلال اللقاء قدم الأهالي بعض مشاكلهم والتي تتمثل في تراكم القمامة في بعض المناطق والصرف الصحي وأيضًا ارتفاع الكثافة الطلابية في بعض المدارس، مطالبين المحافظ برفع كفاءة بعض الطرق وتطوير بعض المرافق بالقرية.

وعلى الفور استجاب محافظ المنوفية لمطالب المواطنين ووجه رئيس الوحدة المحلية بمليج بتكثيف حملات النظافة لرفع كافة تراكمات القمامة التي يعاني منها الأهالي، كما وجه وكيل وزارة الصحة بضبط الأداء وتلافي السلبيات وتوزيع الأعمال بمركز صحة الأسرة بقرية مليج لتقديم أفضل خدمة طبية مميزة للمواطنين.
محافظ المنوفية يتفقد قريتي مليج وحصة مليج بشبين الكوم.. صور وفيديو
محافظ المنوفية يتفقد قريتي مليج وحصة مليج بشبين الكوم.. صور وفيديو
محافظ المنوفية يتفقد قريتي مليج وحصة مليج بشبين الكوم.. صور وفيديو
محافظ المنوفية يتفقد قريتي مليج وحصة مليج بشبين الكوم.. صور وفيديو
محافظ المنوفية يتفقد قريتي مليج وحصة مليج بشبين الكوم.. صور وفيديو

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