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رياضة

إيقاف لقاء الزمالك والقادسية بتعليمات من رئيس الاتحاد العربي

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 06:49 م
صدى البلد
يسرى غازى
اضطر حكم اللقاء إلى إيقاف لقاء فريق الزمالك والقادسية الكويتي بتعليمات من رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم انتظارا لدخول وفد القلعة البيضاء الى المقصورة الرئيسية فى المباراة المقامة حاليا في إياب دور الــ 32 لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال على ملعب نادى النصر بالكويت.

وبدأ اللقاء بهجوم ضاغط من قبل الفريق الكويتى ونجح جنش حارس الزمالك فى الإمساك بإحدى الكرات فى اللحظات الأولى من عمر اللقاء.

وسدد حمدى النقاز كرة من الجهة اليمنى تعلو عارضة الحارس الكويتى وتلقى عمر السعيد فى الدقيقة الخامسة تمريرة ذكية من التونسي النقاز سددها بغرابة خارج مرمى الحارس الكويتى.

واضطر حكم اللقاء الى ايقاف اللعب بتعليمات من ترك أل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم إنتظارا لدخول وفد نادى الزمالك الى المقصورة الرئيسية فى الاستاد.

ودفع السويسرى كريستيان جروس مدرب القلعة البيضاء بتشكيل جاء على النحو التالى: في حراسة المرمى محمود عبد الرحيم جنش
وفي خط الدفاع محمود علاء ومحمود حمدي الونش وحمدى النقاز وبهاء مجدي وفي خط الوسط طارق حامد وفرجانى ساسي ويوسف أوباما ومحمود عبد المنعم كهربا وابراهيم حسن وفي خط الهجوم عمر السعيد.

وجاء تشكيل القادسية الكويتى كالتالي: فى حراسة المرمى خالد الرشيدى وفى خط الدفاع عامر معتوق ومساعد ندا وايبايوى بكر وخالد القحطانى وفى خط الوسط رضا هانى وسلطان العنزى وأحمد الظفيرى وعبدالله ماوى ويقود خط الهجوم بدر المطوع ورونالد وانجا.

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إيقاف لقاء الزمالك والقادسية بتعليمات من رئيس الاتحاد العربي
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