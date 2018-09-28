الخولي يكشف سبب استقالته من حزب الوفد ورأيه في بهاء أبو شقة

قال المهندس حسام الخولي، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، إنه قضى سنوات عديدة في حزب الوفد، مضيفا: "الوفد حزب عريق وقرار استقالتي منه أفضل لي وللحزب لأن بقائي كان سيترتب عنه خلافات كثيرة".



وتابع الخولي في حواره في برنامج "الجمعة في مصر" على قناة "إم بي سي مصر": "لا اريد أن يكون هناك مشاكل في الحزب بسببي، وأتمنى للحزب التوفيق وسيظل بيت الأمة مفتوح للجميع".



وأضاف: "قرار الإستقالة اتخذته بعد الإنتخابات، ورأيت أن استمراري في الحزب سيضر المنظومة الحزبية داخل حزب الوفد".



وبسؤاله عن رأيه في المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، قال الخولي: "أعضاء الحزب إختاروا المستشار بهاء أو شقة لرئاسة حزب الوفد، وسيحاول العمل بجهد كبير لصالح الحزب، من أجل تماسك كافة أطرافه".



واستطرد: "الحياة الحزبية بحاجة إلى العمل على الأرض بشكل جيد لسد الفراغ السياسي الذي خلفه عدم تواجد الأحزاب السياسية".