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إطلالة جذابة لـ ياسمين صبري في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 08:23 م
صدى البلد
علا أحمد
ظهرت الفنانة ياسمين صبري في حفل ختام الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي، الذي استمر لمدة 10 أيام، بفستان باللون الذهبي المجسم، وهو ما جذب الأنظار إليها.

وفضلت الفنانة ياسمين صبري أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها، وهو ما جعلها تظهر بصورة جذابة، بالإضافة إلى ذلك اختارت أن تضع لمسات بسيطة من الماكياج وهو ما جعل ملامحها جذابة، كما اختارت عدم ارتداء الكثير من الأكسسوارات، وذلك لأن الفستان يبدو وأن به بعض الصدف.

يذكر أن حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي وتوزيع الجوائز يقام الليلة على مسرح المارينا، ومن المقرر أن يحضره العديد من النجوم، كما يحضر مؤسس المهرجان المهندس نجيب ساويرس، ومؤسس مدينة الجونة سميح ساويرس، والرئيس التنفيذي للمهرجان عمرو منسي، ورئيس العمليات الفنانة بشري، ومدير المهرجان انتشال التميمي والمدير الفني المخرج أمير رمسيس.

يشار إلى أن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي انطلقت يوم الخميس 20 سبتمبر وشهدت دورته الثانية عرض العديد من الأفلام بالمسابقات المختلفة.
إطلالة جذابة لـ ياسمين صبري في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي

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